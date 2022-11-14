Експерт пояснив, куди Росія може перекинути війська після втечі з Херсону

"Для них критично важливо окупувати Бахмут, Авдіївку та Вугледар. Для цього вони можуть деяку частину своїх підрозділів відправити на Донбаський плацдарм. Я не виключаю, що ця кількість може становити 10-15 батальйонно-тактичних груп, які зараз розміщенні на півдні, а можливо і більше", - пояснив Коваленко.

При цьому експерт підкреслив, що Росія буде активно кидати на Донбас мобілізованих. Оскільки наразі це головний ресурс ворога, яким можна компенсувати втрати.

Також Коваленко вважає, що у Росії продовжиться мобілізація, яку офіційно російський диктатор Володимир Путін не завершив.

Нагадаємо, Олександр Коваленко у коментарі для РБК-Україна пояснив, що росіяни можуть посилити атаки у Донецькій області для покращення логістики на півдні України.

Також зазначимо, що, за даними Міноборони, у Росії мобілізували до армії понад 270 тисяч осіб. Це менше, аніж було заявлено російським керівництвом на початку мобілізації.

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