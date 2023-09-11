Експерт пояснив, як непогода вплине на контрнаступ ЗСУ та оборону росіян

За його словами, сильні дощі негативно вплинуть на роботу аеророзвідки, бо водяна стіна знизить можливості візуально ідентифікувати ворожі цілі. А пориви вітру взагалі можуть "здути" легкі безпілотники.

Своєю чергою проблеми з аеророзвідкою негативно вплинуть на роботу артилерії. Обмежене використання дронів позначитися на швидкості та кількості переданих координат, а це вплине на інтенсивність вогню.

"Артилерійські розрахунки не просто за координатами стріляють. Вони враховують поправки на вітер, дощ, температуру, атмосферний тиск. Робота артилерії не в тому, щоб завів координати, стрільнув і воно полетіло. Враховуються всі фактори, навіть температура ствола. Це велика наука, а у бойових розрахунках люди з досвідом, їм багато треба знати, щоб гідно виконувати завдання", - вважає Гетьман.

За його словами, розмоклі ґрунти вплинуть на роботу бронетехніки, через те, що буде складно рухатись не тільки колісним, а й гусеничним машинам. Однак щодо ґрунтів є й інша думка - на півдні переважно піщані та добре аеровані ґрунти, які швидко висихають. Вони залишаються досить жорсткими під час дощу, тому навіть взимку можуть підходити для маневрування бронетехніки.

На думку експерта, погодні умови не можуть бути однозначним ворогом чи союзником для ЗСУ, тому, що зливи створять проблеми не тільки для українців, але і для росіян, що засіли в обороні.

"Вести оборону в окопі простіше, ніж наступати в поганих умовах. А з іншого боку, росіянам теж буде непереливки, тому що на лінію фронту треба підвозити все необхідне від їжі до палива та снарядів. Якщо довкола буде непрохідний бруд і залишаться тільки дороги, які ми триматимемо під вогневим контролем, все це ворогу буде складно робити. З іншого боку, ми розуміємо, що дощі триватимуть максимум кілька тижнів. Та й не факт, що вони йтимуть по всій лінії фронту і неможливо буде рухатися", - додав він.

Нагадаємо, раніше американський генерал заявив, що активна фаза українського контрнаступу нібито може тривати ще 30-45 днів.

Після цього, на думку Міллі, нашим захисникам буде важче маневрувати через погодні умови.

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