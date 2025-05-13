Експерт пояснив, чому заяви Порошенка про нафтопровід "Дружба" недоречні

Заяви п'ятого президента Петра Порошенка щодо нафтопроводу "Дружба" є недоречними, бо він разом із колишнім посадовцем Віктором Медведчуком є фігурантом кримінальної справи щодо відчуження нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" 2016 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політолога Петра Олещука.

За словами Олещука, вказаний нафтопровід, який належав Україні, через офшори привласнили фірми Медведчука за сприяння на той час очільника держави Порошенка.

"Труба була бартером між [нелегітимним президентом Росії Володимиром] Путіним і "гетьманом". Це було своєрідне "дякую" від Путіна за завод Порошенка у Криму, який перейшов у власність Росії. До речі, як розповідав сам Медведчук, у схемі "труби" була задіяна фактично вся верхівка державного апарату з Порошенком включно. Лише за публічними даними, Порошенко повинен відшкодувати Україні $210 млн збитків. Де тоді були заяви Порошенка?" - підкреслив Олещук.

За словами експерта, Порошенко запропонував зарегулювати криптовалюти й оподаткувати їх "для наповнення українського бюджету", забувши про власні офшорні активи й ухилення від податків ним і членами його сім'ї.

"Порошенко вимагає оподатковувати крипту в момент, коли його сина зловили на несплаті військового збору та інших податків на суму понад 770 млн грн. У момент, коли він через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд. Із них Порошенко заробив 50 млн грн неоподаткованого (!) прибутку. А скільки здобутих сумнівним способом мільярдів Порошенко вивів в офшори? Чи всі вже забули Panama Papers? А скільки податків Порошенко сплатив в армію Росії, торгуючи у війну на території РФ ("Roshen" у Липецьку та ін.)?" - зазначив експерт.

Він також розкритикував ініціативу Порошенка заблокувати Telegram в Україні.

Нагадаємо, 12 лютого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ухвалила рішення про санкції стосовно Порошенка.

Також його обвинуватили в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій так званих "ЛНР" і "ДНР". За версією слідства, він пов'язаний із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО у 2014–2015 роках.