Експерт пояснив, чому на Україну важко напасти з території Білорусі

Про це військовий експерт, полковник Роман Світан розповів для матеріалу РБК-Україна "Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ".

Він пояснив, що на півночі України багато річок, лісів, боліт, тому проводити наступ можна лише вздовж доріг. Але дорожня інфраструктура на кордоні між Білоруссю та Україною розвинена слабо, тобто точок "входу" зовсім небагато.

"Там дуже мало танконебезпечних напрямків і всі вони перекриті нашими військами. А по болотах жодна армія не піде. Тобто цей підтоплений ґрунт сам по собі є хорошим протитанковим захистом. Північ України дуже незручна для широкомасштабного наступу. Рух там може бути тільки готовим. , протоптаним дорогам. Всі ці дороги зараз заміновані та перекриті", - сказав військовий експерт.

За його словами, війська, які зараз перебувають у Білорусі, не зможуть одночасно завдати концентрованого удару. Більше того, прикордонні регіони вже обладнано інженерно-фортифікаційними спорудами.

На думку Світана, на повторення лютневого прориву агресору розраховувати не варто, хіба що - лише на такий самий фінальний результат.