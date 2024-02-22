Експерт пояснив, чому росте курс долара

Що відбувається на валютному ринку

Останні коливання курсу гривні відбувались за досить цікавих обставин, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

По-перше, 14 та 21 лютого були виплати за гривневими ОВДП. Тобто тримачі цінних паперів, серед яких були банки, юридичні особи, населення й нерезиденти, отримали на руки значні об’єми вільної гривні. І дуже ймовірно, що саме ця гривня вийшла на ринок останніми днями.

По-друге, щоб не допустити активний перетік гривні на валютний ринок, необхідне було зростання курсу долара і євро. Можливо, це і є причиною падіння курса гривні на тлі профіцита валюти, припускає Андрій Шевчишин

По-третє, 20 лютого, у вівторок, НБУ уточнив деякі аспекти регулювання валютного ринку, обмеживши можливість купівлі валюти юрособами, у яких є операції своп (юрособи могли використовувати цей механізм, щоб обійти валютний контроль і показувати відсутність своєї валюти на рахунках). Можливо, деякі компанії дуже активно використовували цей підхід, особливо останніми днями.

По-четверте, вихідний день в США сприяв перекосам на ринку.

"По-п’яте, НБУ продовжує жорстко контролювати валютний ринок і може його як осадити, так і спрямувати вгору. В умовах відсутності активної зовнішньої допомоги НБУ зберігає резерви і намагається показати учасникам ринку, що широкі курсові коливання можливі. А, отже, не треба чекати більш вигідного курсу - варто продавати і купувати вже сьогодні", - пояснює фінансист.

Насправді, констатує співрозмовник РБК-Україна, все залежить від НБУ. На тлі затримки зовнішнього фінансування України девальвація гривні є одним з механізмів підвищення митних платежів та податків, прив’язаних до курсу гривні.

Нагадаємо, на 23 лютого Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після того, як декілька днів поспіль оновлював історичні максимуми.

Офіційний курс долара на 23 лютого встановлено на рівні 38,4803 грн (-0,1434 грн).

У четвер, 22 лютого, курс на міжбанку упав на 17 копійок до 38,46-38,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

На готівковому ринку протягом четверга курс зріс на 5 копійок до 38,85 грн/долар.