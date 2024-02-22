Эксперт объяснил, почему растет курс доллара

Что происходит на валютном рынке

Последние колебания курса гривны происходили в довольно интересных обстоятельствах, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Во-первых, 14 и 21 февраля были выплаты по гривневым ОВГЗ. То есть, держатели ценных бумаг, среди которых были банки, юридические лица, население и нерезиденты, получили на руки значительные объемы свободной гривны. И очень вероятно, что именно эта гривна вышла на рынок в последние дни.

Во-вторых, чтобы не допустить активный переток гривны на валютный рынок, необходим был рост курса доллара и евро. Возможно, это и есть причина падения курса гривны на фоне профицита валюты, предполагает Андрей Шевчишин.

В-третьих, 20 февраля, во вторник НБУ уточнил некоторые аспекты регулирования валютного рынка, ограничив возможность покупки валюты юрлицами, у которых есть операции своп (юрлица могли использовать этот механизм, чтобы обойти валютный контроль и показывать отсутствие валюты на счетах). Возможно, некоторые компании очень активно использовали этот подход, особенно в последние дни.

В четвертых, выходной день в США способствовал перекосам на рынке.

"В-пятых, НБУ продолжает жестко контролировать валютный рынок и может его как осадить, так и направить вверх. В условиях отсутствия активной внешней помощи НБУ сохраняет резервы и пытается показать участникам рынка, что широкие курсовые колебания возможны. А, следовательно, не надо ждать более выгодного курса – стоит продавать и покупать уже сегодня», – объясняет финансист.

По сути, констатирует собеседник РБК-Украина, все зависит от НБУ. На фоне задержки внешнего финансирования Украины девальвация гривны является одним из механизмов повышения таможенных платежей и налогов, привязанных к курсу гривны.

Напомним, на 23 февраля Национальный банк Украины снизил курс доллара. Доллар подешевел после того, как несколько дней обновлял исторические максимумы.

Официальный курс доллара на 23 февраля установлен на уровне 38,4803 грн (-0,1434 грн).

В четверг, 22 февраля, курс на межбанке упал на 17 копеек до 38,46-38,48 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке за четверг курс вырос на 5 копеек до 38,85 грн/доллар.