Експерт пояснив, чому погода зробила росіян "мішенню" у районі Авдіївки

Ситуація в районі Авдіївки є яскравим прикладом того, що на тих, хто наступає і на тих, хто обороняється погода впливає не однаково. І в цьому випадку перевага на боці українських сил.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ .

Експерт Олексій Гетьман підкреслює: на тих, хто наступає, і на тих, хто обороняється, погода впливає не однаково. За його словами, наступати складніше, і з урахуванням заяв Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що ми маємо можливості обороняти Авдіївку ще два-три місяці, сил на це має вистачити як мінімум до кінця зими.

"Так, в обороні при поганій погоді важко некомфортно, можуть бути проблеми з логістикою. Але наступати по кучугурах ще важче. Якщо застрягне техніка - це вже мішень, людина не може активно переміщатися і змінювати позицію - теж мішень", - каже він.

Ситуація в районі Авдіївки

Різке похолодання, схоже, заважає росіянам активніше діяти під Авдіївкою. Вони не відмовилися від планів оточити місто, проте майже вдвічі скоротили кількість артилерійських обстрілів.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному обсязі можуть працювати безпілотники. До того ж, порівняно з тією погодою, яка була, стало досить холодно", - зазначив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, також знизилася кількість штурмів: якщо раніше було до 50-60 на добу, то тепер близько 25. Проте авіація застосовується досить активно, і лише 7 січня противник скинув близько 30 бомб.

Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, днями був сильний снігопад та похолодало до -15.

"Насипало дуже багато, місцями до півметра. Це справді ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і з боку ворога", - розповів він і додав, що Авдіївка під постійними ударами, і в 99% випадків, коли на Донеччині оголошують повітряну тривогу, прилітає по місту.

Бої під Авдіївкою тривають на північний захід у районі Очеретиного, Новобахмутівки та Степового, на захід у бік Сєверного та Тоненького та на південний захід у бік Первомайського та Невельського. Аналітики DeepState відзначають зниження ворожої активності біля Степового, основні удари змістилися на Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) та дачі.

Обстріли Авдіївки

Російські війська постійно обстрілюють Авдіївку, намагаючись захопити місто. Так, 1 січня окупанти вдарили по Авдіївці в Донецькій області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Крім того, російські війська влаштували масований ракетний удар по Авдіївці Донецької області 3 січня. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.