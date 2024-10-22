UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Експерт пояснив, чому наступ РФ на сході України насправді провальний

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Наступальна операція росіян на сході України насправді провалилась. Вони не досягнули поставлених цілей.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

За його словами, не можна назвати наступ росіян на сході успішним. Навіть попри можливу втрату Україною низки населених пунктів.

"Це не можна вважати успіхом наступальної операції. Це провальна наступальна операція з боку росіян. Вони не досягли тієї мети, яка прописана в бойових статутах і яка була в бойових розпорядженнях підрозділів, які мали робити наступальні дії. Це головне", - сказав Гетьман.

На його думку, росіяни зазнали краху завдяки мужності, фаху і мотивації наших військовослужбовців. Він зауважив, що в бойових розпоряджаннях РФ не прописується повзуче просування на 100 метрів. А наступальна операція по такій лінії фронту як на Сході має здійснюватися через прорив і просування вглиб. 

"По бойовому статуту стоїть завдання прорвати лінію фронту в ширину 6-8 км, щоб туди можна було спрямувати ті резерви, які є, щоб оточити ворога і зайти йому в тили. Це є завдання, наприклад, наступаючої дивізії. На східному фронті - це 60 - 80 км - за великим рахунком мають наступати дві дивізії", - підкреслив він.

Росіяни не готуються до зими

Раніше ми писали, що за даними ЗСУ російські війська не готуються до зими на фронті. Зокрема, росіяни намагаються досягти поставлених цілей у Донецькій області до морозів.

Для цього вони використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження, щоб в надії досягти якихось цілей до морозів.

Як із настанням холодів змінюватиметься характер бойових дій на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна "На порозі нової битви. Чого чекати на фронті до зими та чи втримають ЗСУ "сіру зону".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ