Експерт пояснив, чому наступ РФ на сході України насправді провальний

Наступальна операція росіян на сході України насправді провалилась. Вони не досягнули поставлених цілей.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів майор запасу НГУ Олексій Гетьман.
За його словами, не можна назвати наступ росіян на сході успішним. Навіть попри можливу втрату Україною низки населених пунктів.
"Це не можна вважати успіхом наступальної операції. Це провальна наступальна операція з боку росіян. Вони не досягли тієї мети, яка прописана в бойових статутах і яка була в бойових розпорядженнях підрозділів, які мали робити наступальні дії. Це головне", - сказав Гетьман.
На його думку, росіяни зазнали краху завдяки мужності, фаху і мотивації наших військовослужбовців. Він зауважив, що в бойових розпоряджаннях РФ не прописується повзуче просування на 100 метрів. А наступальна операція по такій лінії фронту як на Сході має здійснюватися через прорив і просування вглиб.
"По бойовому статуту стоїть завдання прорвати лінію фронту в ширину 6-8 км, щоб туди можна було спрямувати ті резерви, які є, щоб оточити ворога і зайти йому в тили. Це є завдання, наприклад, наступаючої дивізії. На східному фронті - це 60 - 80 км - за великим рахунком мають наступати дві дивізії", - підкреслив він.
Раніше ми писали, що за даними ЗСУ російські війська не готуються до зими на фронті. Зокрема, росіяни намагаються досягти поставлених цілей у Донецькій області до морозів.
Для цього вони використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження, щоб в надії досягти якихось цілей до морозів.
Як із настанням холодів змінюватиметься характер бойових дій на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна "На порозі нової битви. Чого чекати на фронті до зими та чи втримають ЗСУ "сіру зону".
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