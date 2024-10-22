Експерт пояснив, чому наступ РФ на сході України насправді провальний

За його словами, не можна назвати наступ росіян на сході успішним. Навіть попри можливу втрату Україною низки населених пунктів.

"Це не можна вважати успіхом наступальної операції. Це провальна наступальна операція з боку росіян. Вони не досягли тієї мети, яка прописана в бойових статутах і яка була в бойових розпорядженнях підрозділів, які мали робити наступальні дії. Це головне", - сказав Гетьман.

На його думку, росіяни зазнали краху завдяки мужності, фаху і мотивації наших військовослужбовців. Він зауважив, що в бойових розпоряджаннях РФ не прописується повзуче просування на 100 метрів. А наступальна операція по такій лінії фронту як на Сході має здійснюватися через прорив і просування вглиб.

"По бойовому статуту стоїть завдання прорвати лінію фронту в ширину 6-8 км, щоб туди можна було спрямувати ті резерви, які є, щоб оточити ворога і зайти йому в тили. Це є завдання, наприклад, наступаючої дивізії. На східному фронті - це 60 - 80 км - за великим рахунком мають наступати дві дивізії", - підкреслив він.