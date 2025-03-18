Почему ІТ бизнес в Украине быстрее адаптируется к нестабильности, чем в ЕС? Мнение эксперта

Глобальный IT-сектор переживает период турбулентности. С начала 2024 года технологические компании в мире сократили более 130 тысяч работников. Европейский рынок не стал исключением.

В то же время для украинских IT-компаний работа в условиях постоянных кризисов стала привычной средой. Бизнес в Украине привык быстро адаптироваться, оперативно искать новые рынки и перестраивать бизнес-модели.

"Европейский IT-сектор работает в условиях стабильности, где любое отклонение от прогнозируемого сценария воспринимается как кризис. В Украине же кризис - скорее стандартное состояние, и компании научились реагировать на изменения быстро и без лишней бюрократии", - подчеркнул Зборовский.

Кроме того, если в ЕС стратегические изменения проходят долгие согласования, то в Украине бизнес может за неделю изменить рынок, направление или даже бизнес-модель. Это касается и технологических инноваций: например, в гемблинге европейские компании только начинают тестировать AI для маркетинга и UX, тогда как украинские уже давно используют его для аналитики игроков, автоматических рекомендаций и персонализации контента.

"Кроме этого, у нас ментально другой подход: "Гибкость, скорость и готовность к экспериментам - это то, что делает украинский IT-бизнес более конкурентным даже в нестабильных условиях", - подчеркивает он.

Также, по его мнению, украинский IT-сектор отличается способностью быстро реагировать на вызовы и менять стратегию в условиях нестабильности.

"Если говорить о гемблинге, то наше самое большое преимущество - это скорость адаптации к новым рынкам. Европейские компании годами разбираются в регуляторных нюансах новой страны, а украинские операторы уже запускают там локализованные проекты, работают с местными партнерами и тестируют маркетинговые гипотезы. Украинский бизнес не ждет, пока обстоятельства улучшатся - он сам создает новые возможности. В сфере гемблинга это проявляется через быструю глобальную экспансию, внедрение инновационных технологий и постоянный поиск новых решений", - убежден Зборовский.

Вместе с тем, по его мнению, главный вызов для IT-отрасли сегодня - неопределенность. Отдельная проблема - рынок кадров. Это обостряет конкуренцию за таланты, заставляя украинские компании предлагать не только конкурентные зарплаты, но и гибкие и адаптивные условия работы, сильную корпоративную культуру и возможности для постоянного развития.

Для гемблинг-индустрии добавляется еще одно специфическое препятствие - ограниченный доступ к международным финансовым инструментам. Многие платежные системы относятся к Украине с осторожностью, что затрудняет операционную деятельность.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Михаил Зборовский рассказал, то, как на рынок онлайн-гемблинга влияют изменения в законодательстве, а также о трендах и вызовах, стоящих перед индустрией.