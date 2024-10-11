Експерт пояснив, чому у бензині БРСМ-Нафта спирту понад 25%

"Пишуть, БРСМ почала імпорт німецького бензину. Повідомляється також про мінімальну вартість – на 5-8 грн дешевше, ніж у перевірених місцях. Навіщо імпортувати заводський бензин з Європи, везти його в Полтавську або Київську область (600-850 км від кордону), додавати там спирт? Гадаю, ніхто тому німецькому бензину екскурсію довжиною 1200-1700 км по Україні насправді не робить. А спирт додають десь на місці, бо його вміст реально показують лабораторні дослідження (і не 10%, а 25% і більше, як я писав раніше)", – написав експерт.

Він нагадав, що минулого тижня під час свого камінг-ауту БРСМ вперше визнала, що має у своїй структурі двох виробників – "Стандарт Ойл 2000" та "ТНТ Груп", а також виробника спирту "Фазор".

"Раніше бензин змішували з безакцизними октано підвищуючими розчинниками з РФ та РФ (імпортувала їх компанія "Катма Груп", від якої раніше відрікались, а тут раптом визнали своєю). Зараз, коли такої можливості немає, мішають зі спиртом з "Фазору". Якість, як то кажуть, на любителя, але ж дешевше!", – наголосив Куюн.

Експерт задається питанням, навіщо додавати спирт в якісний німецький бензин.

"Сама БРСМ пише, що якість німецького бензину чудова. Це дійсно так: згідно документів в ньому абсолютно немає етанолу, а це реально рідкість. Тоді ще питання: навіщо говорити про його якість, а насправді везти хтозна куди, додавати спирт і потім продавати як Е-10 (до 10% спирту)? Все просто: на чистому бензині не буде тієї економіки, як після меджику зі спиртом на нафтобазах та міні-НПЗ", - пояснює Куюн.

Як повідомлялось, раніше лабораторні дослідження виявили у зразках бензину з "БРСМ-Нафта" та МOTTO вміст спирту 25-35%, що вбиває двигун. У "комплекті" йшли перевищення показників сірки, бензолу й підвищений вміст кисню (перша ознака додавання великих обсягів спирту).