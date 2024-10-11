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Эксперт объяснил, почему в бензине БРСМ-Нафта спирта более 25%

Фото: в бензине БРСМ-Нафта спирта более 25% (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

БРСМ-Нафта добавляет в бензин спирт с предприятия Фазор в пропорции 25% и более. В недавнем каминг-ауте сеть АЗС признала, что это предприятие принадлежит ей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта горючего рынка, директора Консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

"Пишут, БРСМ начала импорт немецкого бензина. Сообщается также о минимальной стоимости – на 5-8 грн дешевле, чем в проверенных местах. Зачем импортировать заводской бензин из Европы, везти его в Полтавскую или Киевскую область (600-850 км от границы), добавлять там спирт? Думаю, никто тому немецкому бензину экскурсию протяженностью 1200-1700 км по Украине на самом деле не делает. писал раньше)", – написал эксперт.

Он напомнил, что на прошлой неделе во время своего каминг-аута БРСМ впервые признала, что имеет в своей структуре двух производителей – "Стандарт Ойл 2000" и "ТНТ Групп", а также производителя спирта "Фазор".

"Раньше бензин смешивали с безакцизными октано повышающими растворителями из РФ и РФ (импортировала их компания "Катма Груп", от которой раньше отрекались, а тут вдруг признали своей). Сейчас, когда такой возможности нет, мешают со спиртом из Фазора". , как говорится, на любителя, но дешевле!", - подчеркнул Куюн.

Эксперт задается вопросом, зачем добавлять спирт в качественный немецкий бензин.

"Сама БРСМ пишет, что качество немецкого бензина замечательное. Это действительно так: согласно документам в нем абсолютно нет этанола, а это реально редкость. Тогда еще вопрос: зачем говорить о его качестве, а на самом деле везти неизвестно куда, добавлять спирт и потом продавать как Е-10 (до 10% спирта)? Все просто: на чистом бензине не будет той экономики, как после меджика со спиртом на нефтебазах и мини-НПЗ", – объясняет Куюн.

Как сообщалось, ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина из "БРСМ-Нафта" и МOTTO содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).

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БРСМ-Нафта