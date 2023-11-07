Експерт пояснив, чи вплине страйк польських перевізників на ринок пального в Україні

"За нашими оперативними даними, бензовози та газовози їдуть без перешкод, страйкарі їх пропускають", - сказав він, зазначивши, що основні претензії поляків - до перевізників інших товарів.

Водночас Куюн наголосив, що це лише попередня інформація. "Якщо це підтвердиться, то взагалі нема про що говорити", - додав він.

Куюн також повідомив, що Україна заводить автотранспорту значну частку імпорту пального: 30% скрапленого газу, до 10% бензину та дизельного пального.

Страйк польських перевізників

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили про страйк на кордоні з Україною. Вони заблокували рух на трьох пунктах пропуску.

Таким чином, пропускна спроможність становить не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

За даними польських ЗМІ, страйкарі, які мають намір протестувати "цілі два місяці, до 3 січня 2024 року", висунули такі вимоги: