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Експерт пояснив, чи вплине страйк польських перевізників на ринок пального в Україні

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 14:35
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Експерт пояснив, чи вплине страйк польських перевізників на ринок пального в Україні Фото: страйк польських перевізників не вплине на ринок пального в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Страйк польських перевізників не повинен вплинути на ринок пального в Україні, оскільки страйкарі начебто пропускають бензовози через кордон.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"За нашими оперативними даними, бензовози та газовози їдуть без перешкод, страйкарі їх пропускають", - сказав він, зазначивши, що основні претензії поляків - до перевізників інших товарів.

Водночас Куюн наголосив, що це лише попередня інформація. "Якщо це підтвердиться, то взагалі нема про що говорити", - додав він.

Куюн також повідомив, що Україна заводить автотранспорту значну частку імпорту пального: 30% скрапленого газу, до 10% бензину та дизельного пального.

Страйк польських перевізників

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили про страйк на кордоні з Україною. Вони заблокували рух на трьох пунктах пропуску.

Таким чином, пропускна спроможність становить не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

За даними польських ЗМІ, страйкарі, які мають намір протестувати "цілі два місяці, до 3 січня 2024 року", висунули такі вимоги:

  • відновлення дозвільних відносин з Україною;
  • посилення транспортних правил;
  • заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;
  • отримання доступу до української системи "Шлях";
  • поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";
  • виділення окремих черг для порожніх автомобілів.
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