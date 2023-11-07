Эксперт объяснил, повлияет ли забастовка польских перевозчиков на рынок топлива в Украине

Забастовка польских перевозчиков не должна повлиять на рынок топлива в Украине, поскольку забастовщики вроде бы пропускают бензовозы через границу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"По нашим оперативным данным, бензовозы и газовозы едут беспрепятственно, забастовщики их пропускают", - сказал он, отметив, что основные претензии поляков - к перевозчикам других товаров.

В то же время Куюн подчеркнул, что это только предварительная информация. "Если это подтвердится, то вообще не о чем говорить", - добавил он.

Куюн также сообщил, что Украина заводит автотранспорта значительную долю импорта горючего: 30% сжиженного газа, до 10% бензина и дизельного горючего.

Забастовка польских перевозчиков

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили о забастовке на границе с Украиной. Они заблокировали движение по трем пунктам пропуска.

Таким образом, пропускная способность составляет не более одной машины на экспорт и импорт в час.

По данным польских СМИ, забастовщики, которые намерены протестовать два месяца, до 3 января 2024 года, выдвинули следующие требования: