Эксперт объяснил, повлияет ли забастовка польских перевозчиков на рынок топлива в Украине
Забастовка польских перевозчиков не должна повлиять на рынок топлива в Украине, поскольку забастовщики вроде бы пропускают бензовозы через границу.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
"По нашим оперативным данным, бензовозы и газовозы едут беспрепятственно, забастовщики их пропускают", - сказал он, отметив, что основные претензии поляков - к перевозчикам других товаров.
В то же время Куюн подчеркнул, что это только предварительная информация. "Если это подтвердится, то вообще не о чем говорить", - добавил он.
Куюн также сообщил, что Украина заводит автотранспорта значительную долю импорта горючего: 30% сжиженного газа, до 10% бензина и дизельного горючего.
Забастовка польских перевозчиков
Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили о забастовке на границе с Украиной. Они заблокировали движение по трем пунктам пропуска.
Таким образом, пропускная способность составляет не более одной машины на экспорт и импорт в час.
По данным польских СМИ, забастовщики, которые намерены протестовать два месяца, до 3 января 2024 года, выдвинули следующие требования:
- возобновление разрешительных отношений с Украиной;
- ужесточение транспортных правил;
- запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;
- получение доступа к украинской системе "Шлях";
- выделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга";
- выделение отдельных очередей для пустых автомобилей