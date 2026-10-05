Експерт пояснив, чи потрібен Україні аналог російського "Панциря"

Яка система ППО потрібна

Храпчинський нагадав, що російський комплекс ППО "Панцир" поєднує засіб радіолокації, невеликі ракети й гармату. Україні, на його думку, потрібна мережецентрична система ППО, яку можна швидко розгортати, з різноманітними сенсорами раннього попередження. Далі мають вмикатися радіолокація, супровід, виявлення і знищення цілей.

Експерт наголосив на розподіленому перехопленні. За його словами, шахед на двигуні внутрішнього згоряння на висоті 500 метрів легше збити з "браунінга" чи автоматичної турелі, ніж ракетою "Містраль".

Він зазначив, що в моніторингових каналах часто пишуть про висоту 7 чи 12 тисяч метрів, однак дрони на реактивній тязі, за його словами, не можуть підніматися понад 5 тисяч метрів. Вибір засобу, на думку Храпчинського, має ґрунтуватися на якісній математиці, а на останніх рубежах треба максимально задіяти велику кількість засобів.

"Треба збивати взагалі на території Російської Федерації, а не на підступах до міст", - заявив Храпчинський.

За його словами, в ідеалі треба бити по пускових майданчиках, які росіяни розбудовують "шаленими темпами". Для цього потрібна українська балістика або балістика, яку нададуть західні партнери.

Храпчинський також зазначив, що росіяни шукають способи збільшити дальність "Іскандера-М" з 400–500 до 840 кілометрів або до тисячі. На його думку, мета в тому, щоб Україна не могла використовувати балістику проти пускових установок, які винесуть глибше.