Эксперт пояснил, почему глава КСУ не понесет ответственность за покупку участка в оккупированном Крыму

Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий признал, что купил землю в оккупированном Крыму и не задекларировал ее. Но даже в этой ситуации вряд ли он понесет ответственность за очевидное правонарушение.

Об этом заявил политолог Вадим Денисенко, комментируя ситуацию вокруг главы КСУ.

"Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым. Он оформил договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. Нарушение действующего законодательства? - Да. Сотрудничество с оккупационными властями? - Да. Недостоверное декларирование? - Да", - отмечает эксперт.

В этом контексте, эксперт приводит еще один похожий пример - историю с директором НАБУ Артема Сытника, который годом ранее, в 2017-м также, вероятно, продал в оккупированном Крыму участок земли, оформленный на его жену Анну Сытник, россиянам, и уплатил налоги и сборы в бюджет РФ.

"Ни в декларации жены, ни в декларации самого Артема Сытника средства от продажи не отражены. Нарушения действующего законодательства? - Да. Сотрудничество с оккупационными властями? - Да. Недостоверное декларирование? - Да. Понес ли Сытник хоть какую-то ответственность за это? - Нет", - отмечает он.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" установили, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии.

Как известно, Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.

На брифинге глава КСУ заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований.