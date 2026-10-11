Експерт оцінив вплив низьких прайс-кепів на імпорт електроенергії в Україну

Як повідомлялось, учасники енергоринку та галузеві експерти пропонували підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше на 20%, щоб цінові обмеження не стримували імпорт електроенергії та роботу маневрової генерації у періоди дефіциту.

Зокрема, раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси - імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.