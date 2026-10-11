Эксперт оценил влияние низких прайс-кэпов на импорт электроэнергии в Украину

Как сообщалось, участники энергорынка и отраслевые эксперты предлагали повысить максимальные прайс-кепы как минимум на 20%, чтобы ценовые ограничения не сдерживали импорт электроэнергии и работу маневровой генерации в периоды дефицита.

В частности, ранее в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что низкий уровень прайс-кепов может ограничивать сразу два критически важных для энергосистемы ресурса – импорт электроэнергии из ЕС и работу газовой маневровой генерации.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы в преддверии отопительного сезона.