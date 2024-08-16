Експерт оцінив, скільки росіян взяли в полон Сили оборони у Курській області
Сили оборони України під час операції у Курській області взяли у полон сотні, а, можливо, й тисячі російських солдатів. На думку експертів, кількість полонених досягла 2500.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Строковики масово здаються". Як Курський прорив може змусити РФ прискорити обмін полоненими.
З наступом українських військ у Курській області обмінний фонд почав активно поповнюватися. У перші дні операції почали з'являтися відео, як російські військовослужбовці здаються у полон. Причому у деяких випадках це було масово.
Також є інформація, що у полон неодноразово потрапляли російські строковики. Російські опозиційні видання "Важливі історії" та "Агентство" встановили особи принаймні 22 осіб, які не вийшли на зв'язок у перші дні українського наступу. Це бійці 488-го гвардійського мотострілецького полку РФ, призовники з Костромської, Вологодської, Тюменської областей, Республіки Комі та інших регіонів.
Видання The Independent з посиланням на неназваного українського полковника повідомило, що з початку операції у Курській області українські сили взяли у полон близько 2000 солдатів РФ. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що ця кількість може бути ще більшою.
"Вони (The Independent, - ред.) трохи запізнилися зі своєю інформацією. Полонених росіян зараз вже майже 2 500", - розповів він РБК-Україна.
The Independent допускає, що поповнення обмінного фонду було однієї з цілей операції України. Втім, Коваленко вважає, що така масштабна операція не могла починатися виключно заради обмінного фонду.
"Задіяна велика кількість сил і засобів, ми також зазнаємо втрат. І наші військові потрапляють у полон, набагато менше ніж росіян, у якомусь сенсі в сотні разів менше. Ставити завдання лише взяти якнайбільше полонених - дуже ризикована місія. Якщо щось піде не так, операція провалиться. Ніхто ж не очікував, що вони масово здаватимуться", - зазначив експерт.
Курська операція
Зазначимо, що 6 серпня Сили оборони України почали наступальну операцію у прикордонних районах Курської області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські сили контролюють 82 населені пункти.
Українським воїнам вдалося витиснути противника з міста Суджа. У районі цього населеного пункту знаходиться низка важливих об'єктів, зокрема газовимірювальна станція, через яку російський газ йде транзитом в Європу через територію України.
Нещодавно українські воїни здійснили наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз. Як повідомили джерела РБК-Україна у спецслужбах, бійці СБУ взяли у полон 102 військових РФ. Серед них вояки вищезгаданого 488-го гвардійського мотострілецького полку та кадирівці з підрозділу "Ахмат".
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