Експерт оцінив, скільки росіян взяли в полон Сили оборони у Курській області

Сили оборони України під час операції у Курській області взяли у полон сотні, а, можливо, й тисячі російських солдатів. На думку експертів, кількість полонених досягла 2500.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Строковики масово здаються". Як Курський прорив може змусити РФ прискорити обмін полоненими.

З наступом українських військ у Курській області обмінний фонд почав активно поповнюватися. У перші дні операції почали з'являтися відео, як російські військовослужбовці здаються у полон. Причому у деяких випадках це було масово.

Також є інформація, що у полон неодноразово потрапляли російські строковики. Російські опозиційні видання "Важливі історії" та "Агентство" встановили особи принаймні 22 осіб, які не вийшли на зв'язок у перші дні українського наступу. Це бійці 488-го гвардійського мотострілецького полку РФ, призовники з Костромської, Вологодської, Тюменської областей, Республіки Комі та інших регіонів.

Видання The Independent з посиланням на неназваного українського полковника повідомило, що з початку операції у Курській області українські сили взяли у полон близько 2000 солдатів РФ. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що ця кількість може бути ще більшою.

"Вони (The Independent, - ред.) трохи запізнилися зі своєю інформацією. Полонених росіян зараз вже майже 2 500", - розповів він РБК-Україна.

The Independent допускає, що поповнення обмінного фонду було однієї з цілей операції України. Втім, Коваленко вважає, що така масштабна операція не могла починатися виключно заради обмінного фонду.

"Задіяна велика кількість сил і засобів, ми також зазнаємо втрат. І наші військові потрапляють у полон, набагато менше ніж росіян, у якомусь сенсі в сотні разів менше. Ставити завдання лише взяти якнайбільше полонених - дуже ризикована місія. Якщо щось піде не так, операція провалиться. Ніхто ж не очікував, що вони масово здаватимуться", - зазначив експерт.