Експерт оцінив рішення Кравченка перевірити прокурорів з інвалідністю

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній, про це пише РБК-Україна .

"Цим не займалися, оскільки історія складна: прокурори не порушували закон, а скористалися лазівкою, бо це не було заборонено. Ніхто за це не брався, а він - взявся. І цим продемонстрував достатньо активну комунікацію із суспільством. Люди хочуть бачити роботу", - зазначив він.

Нагадаємо, у липні цього року генеральний прокурор ухвалив рішення скерувати всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

За результатами перевірки КДКП планується звільнення тих, хто безпідставно отримав статус особи з інвалідністю.

Додамо, що нещодавно призначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко пообіцяв посилити боротьбу з нелегальним бізнесом. Зокрема, з контрабандою на основних ринках товарів і послуг країни.