Эксперт оценил решение Кравченко проверить прокуроров с инвалидностью

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний, об этом пишет РБК-Украина .

"Этим не занимались, поскольку история сложная: прокуроры не нарушали закон, а воспользовались лазейкой, потому что это не было запрещено. Никто за это не брался, а он - взялся. И этим продемонстрировал достаточно активную коммуникацию с обществом. Люди хотят видеть работу", - отметил он.

Напомним, в июле этого года генеральный прокурор принял решение направить всех прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

По результатам проверки КДКП планируется увольнение тех, кто безосновательно получил статус лица с инвалидностью.

Недавно назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал усилить борьбу с нелегальным бизнесом. В частности с контрабандой на основных рынках товаров и услуг страны.