Експерт оцінив, як відсутність допомоги США вплине на передачу Україні ракет для Patriot

Україні буде складніше отримувати ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot у разі, якщо Конгрес США не схвалить нове фінансування військової допомоги нашій країні.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, інтенсивність російських обстрілів, яка спостерігається вже кілька днів, може бути пов'язана з перебоями у постачанні Україні ракет для ЗРК.

Мусієнко допустив, що росіяни, ймовірно, "вирішили перевірити" інформацію в західних ЗМІ про можливе виснаження запасів зенітних перехоплювачів в України до кінця місяця.

"Наскільки мені відомо, на 20-й зустрічі у форматі "Рамштайн" ухвалено рішення про постачання ракет для систем ППО. Та й, на щастя, є інші країни, окрім США, які залучені до виробництва ракет для Patriot", - додав він.

Експерт розповів, що питання ракет для українських систем ППО вирішуються

"Але далі це буде робити складніше, якщо допомога США не буде проголосована. Особливо що стосується ракет для Patriot", - уточнив він.