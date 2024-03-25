Эксперт оценил, как отсутствие помощи США повлияет на передачу Украине ракет для Patriot

Украине будет сложнее получать ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot в случае, если Конгресс США не одобрит новое финансирование для военной помощи нашей стране.

По словам эксперта, интенсивность российских обстрелов, которая наблюдается уже несколько дней, может быть связана с перебоями в поставках Украине ракет для ЗРК.

Мусиенко допустил, что россияне, вероятно, “решили проверить” информацию в западных СМИ о возможном истощении запасов зенитных перехватчиков у Украины до конца месяца.

"Насколько мне известно, на 20-й встрече в формате "Рамштайн" принято решение о поставках ракет для систем ПВО. Да и, к счастью, есть другие страны, кроме США, которые вовлечены в производство ракет для Patriot", - добавил он.

Эксперт рассказал, что вопросы ракет для украинских систем ПВО решаются

"Но дальше это будет делать сложнее, если помощь США не будет проголосована. Особенно что касается ракет для Patriot", - уточнил он.