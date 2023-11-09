Експерт оцінив, чи змінить Сі Цзіньпін ставлення до України після зустрічі з Байденом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін навряд чи змінить позицію щодо війни РФ проти України після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Пекін має своє сприйняття війни.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні".

Політолог Володимир Фесенко у коментарі нашому виданню зазначив, що розраховувати на зміну китайської риторики після зустрічі з Байденом не варто.

"Жодних проривів не буде. Китай знову закликатиме до припинення бойових дій, а США пропонуватимуть, щоб Китай більш активно тиснув на Росію, щоб якраз Росія припинила бойові дії. Крім того, США, як і раніше, застерігатимуть Китай від прямої військової допомоги Росії", - сказав він.

За словами політолога, Пекін має своє сприйняття російської загарбницької війни. Найперше, це те, що Україна в очах Китаю - це союзник США. Друге, Китай виправдовує російське вторгнення тим, що США "розширюють" НАТО на схід.

Фесенко пояснив, що американці розуміють, як Китай сприймає Україну та війну. Тому для США завдання мінімум, щоб Пекін залишився у відносному нейтралітеті у не надавав Росії зброю.

"Хоча я припускаю, що американці не проти подальших мирних ініціатив, особливо на адресу Росії. І, можливо, закликатимуть, щоб китайці повернулися до переговорів політичних радників G7, України та країн Глобального Півдня", - додав політолог.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію. При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаї дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Китай висловив бажання бути миротворцем і запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.

Президент України Володимир Зеленським та китайський лідер Сі Цзіньпін за період повномасштабного вторгнення РФ лише один раз говорили телефоном.

За повідомленнями ЗМІ, президент США та китайський лідер незабаром проведуть особисту зустріч. Чому важливі ці переговори і що очікувати Україні - у матеріалі РБК-Україна.