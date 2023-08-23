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Експерт оцінив, чи можуть росіяни прорвати оборону на Лимано-Куп'янській вісі

Середа 23 серпня 2023 09:23
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Експерт оцінив, чи можуть росіяни прорвати оборону на Лимано-Куп'янській вісі Фото: експерт оцінив, чи можуть росіяни прорвати оборону на Лимано-Куп'янській вісі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

У короткостроковій перспективі російські війська не зможуть прорвати оборону на Лимано-Куп'янській вісі, адже ворог зазнає величезних втрат. Виправити ситуацію може підкріплення, але поки що воно не спостерігається.

Про це РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо аналізувати склад сил і засобів, то у них серйозні проблеми зі штатною комплектацією. Деякі підрозділи укомплектовані приблизно на 30%. По суті, це не наступальні сили, а оборонні, та й то не найвищої ефективності", - розповів Коваленко.

За його словами, спроби кинути у наступ непідготовлені сили зводяться до того, що ворог зазнає величезних втрат. Виправити ситуацію може підкріплення, але поки що воно не спостерігається.

"Тому у короткостроковій перспективі у них не буде можливості прорвати оборону на Лимано-Куп'янській вісі. Особливо у напрямку Куп'янська з подальшим захопленням міста", - зазначив експерт.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а також мають локальні успіхи південніше Бахмута. Крім того, воїни стримують наступ російських окупантів на сході.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), росіяни заявляють, що стягнули на Куп'янський та Лиманський напрямки близько 45 тисяч солдатів, тоді як ЗСУ просунулись щонайменше на трьох напрямках.

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