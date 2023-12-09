Експерт оцінив, чи можлива велика війна між Венесуелою та Гаяною

"Я думаю, що зараз все залежить від рішення Мадуро (президент Венесуели, - ред.). Раціонально аналізуючи ситуацію, я вважаю, що війна є малоймовірною. Вона пов'язана з величезними ризиками, насамперед Венесуели, які Мадуро не потягне", - вважає Куса.

Експерт пояснив, що регіон Ессекібо, який анексувала Венесуела, - малозаселений, а кордон між країнами дуже умовний. Вказана територія - це важкопрохідні джунглі, де немає жодної транспортної інфраструктури, там живуть здебільшого корінні народи, які більше споріднені з Венесуелою.

"І в принципі, ефективний контроль цієї території - це дуже абстрактна річ, тобто заходити туди великими арміями - у цьому не бачу суттєвого сенсу", - зазначив аналітик.

Куса вважає, що найімовірніше - все закінчить суперечками в інтернеті. На думку експерта, президент Венесуели Мадуро оголосить про "велику перемогу" в історичній суперечці. Це дозволить зібрати електорат перед виборами наступного року, які пообіцяли провести Сполученим Штатам за результатами домовленостей з опозицією кілька місяців тому.

"Мені здається, що вся суть того, що робить Мадуро, якщо відкинути будь-які суб'єктивні чинники, зводиться до того, щоб мобілізувати електорат перед виборами наступного року і, можливо, чинити тиск на США та Гаяну для того, щоб вибити для себе можливість розробки нафтових родовищ на спірному шельфі. Це реальніша мета", - додав Куса.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес анексії Ессекібо - регіон сусідньої Гаяни, де виявили нафту та газ. Він становить дві третини території країни.

Для цього венесуельський президент вирішив провести референдум у країні. Після цього між Венесуелою та Гаяною почали допускати війну.

Мадуро підписав низку указів про анексію частини території Гаяни, а також ухвалив "нову" карту країни з регіоном Ессекібо.

Як розповів у коментарі РБК-Україна спеціальний представник Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін, можлива війна між Венесуелою та Гаяною буде відволікати увагу від російської агресії.