Експерт оцінив, через скільки місяців може завершитись війна в Україні

Кевлюк зазначив, що колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес, сказав, що до середини 2023 року Збройні сили України зайдуть в Крим.

"Ця оцінка мені подобається більше. Цей генерал - потужний аналітик, свого часу він був одним із провідних воєнних стратегів у збройних силах США. Зараз він очолює Кафедру стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики. Мабуть, у нашому Головному управлінні розвідки також читають те, що говорить генерал Ходжес", - сказав експерт.

Як будуть розвиватися події

Кевлюк повідомив, що за його розрахунками, що нам потрібно провести для звільнення та деокупації наших територій принаймні 5-6 наступальних операцій. "Одна операція вже відбулася - Харківщина майже повністю звільнена, зараз там залишилися певні штрихи, відбуваються стабілізаційні дії на цих територіях", - зазначив він.

За його словами, для того, щоб звільнити всі території, Україні потрібно ще 8-9 місяців. Між операціями існують певні перерви для перекидання сил, поповнення втрат, нарощення угруповань, формування відповідних оперативних побудов.

"Я думаю, що потрібно 9-12 місяців для того, щоб закінчити гарячу фазу війни, примусити противника скласти зброю і відмовитися від подальших зазіхань на нашу територію", - сказав експерт.

Водночас він нагадав, що, далі мають бути проведені стабілізаційні операції, щоби переловити ворожу агентуру, диверсантів, відновити комунікації, інфраструктуру. Розмінування може взагалі тривати десятиліттями. Наприклад, під час оборони міста Вуковар, яке перебувало в облозі з серпня до листопада 1991 року, все було навколо щільно заміновано. З 1995 року там не проводяться розмінування взагалі, просто ліси навколо міста обнесені табличками "не заходити, міни". "Це теж як варіант вирішення проблеми", - вважає Кевлюк.

"Тому я думаю, що до осені наступного року війна буде тривати. Далі буде період постконфліктного врегулювання. Від того, яких збитків до того моменту зазнає Російська Федерація, буде залежати, чи будемо ми проводити певні заходи на її території. Бо поки дракону не повибивають зуби, він буде кусатися. Можливо, потрібно буде відвідати місця базування ворожої авіації, яка до нас долітає з Брянської та Ростовської областей, райони, де зосереджені ракетні бригади. Як ми це будемо робити і які сили будемо залучати - це знає лише Генеральний штаб", - констатував експерт.