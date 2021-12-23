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Эксперт оценил возможность Тимошенко вывести страну из кризиса

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 17:30
Эксперт оценил возможность Тимошенко вывести страну из кризиса Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы все больше разочаровываются во власти и стремятся, чтобы страной управляли профессиональные политики с опытом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог политтехнолога Тараса Загороднего с использованием последнего социологического исследования КМИС.

По его убеждению, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является единственной альтернативой президенту в социальных вопросах - она ​​предлагает эффективные варианты решения проблем, которые действительно беспокоят граждан.

"Тимошенко системно работает в социальной сфере и в этих вопросах является единственной альтернативой Зеленскому. Постоянно торпедирует власти по вопросам тарифов, кризиса в энергетике, не профессионализме Кабмина и требует ликвидации "Нафтогаза", который постоянно давит на людей высокими тарифами. В последнее время ее темы: недопустимость продажи земли, высокие тарифы, защита малого и среднего бизнеса", - напомнил эксперт.

В своем блоге он указывает, что в отличие от Зеленского, который "уверенно раздает обещания, которых от него ожидают люди, а потом их не выполняет", например заверение не повышать тарифы и поднять зарплаты медикам, Юлия Тимошенко всегда подкрепляет свою позицию и предлагаемые конфигурации действиями.

"Законодательные инициативы Тимошенко идут в контексте ее же тем", - замечает Загородний.

Неудивительно, что согласно опросу КМИС, 50,9% считает, что для преодоления кризисной ситуации, в которой оказалась страна, нужно сменить премьер-министра, и 20,7% уверены, что лучше всего с этим справится Юлия Тимошенко.

"Она смогла бы решить проблемы в экономике и сохранить рейтинг президента. Тимошенко уже делала это в 2008 году, когда была премьер-министром, смогла вывести страну из кризиса и показала свою эффективность в роли кризисного менеджера. При возможных дальнейших социальных провалах власти она может перетащить на свою сторону еще часть электората, которого эти проблемы коснутся", - констатирует политический эксперт.

Как сообщалось, подавляющее большинство украинцев считают, что страна находится в кризисном состоянии, а спасти ситуацию поможет возвращение профессионалов в управление страной. В частности, они хотят обновления правительства и замены Дениса Шмыгаля Юлией Тимошенко.

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