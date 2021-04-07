Эксперт оценил возможность создания коалиции "Батькивщины" со "Слугой народа"

По его мнению, такой шаг легитимизирует переговоры в глазах избирателей и является свидетельством государственнической позиции лидера "Батькивщины".

Ее условия для коалиции: курс на национальное возрождение страны, свертывание всех неэффективных реформ и создание мощной правительственной команды.

"Это точно понравится электорату, и это слова, скорее, с позиции морального авторитета, чем просто оппозиционного политика", - считает эксперт.

По его убеждению, такое заявление демонстрирует приоритеты ее команды.

"Для Тимошенко теперь ситуация вин-вин. И если "слуги" согласятся на условия и сформируется коалиция, и если отвергнут, и все будет двигаться к досрочным выборам", - написал политолог.