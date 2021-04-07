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Эксперт оценил возможность создания коалиции "Батькивщины" со "Слугой народа"

Автор: РБК-Украина

Сегодня для партии "Слуга народа" коалиция возможна лишь с "Батькивщиной". Юлия Тимошенко этим пользуется, публично выдвигая свои условия для возможного объединения.

Об этом заявил политолог Олег Саакян в Facebook.

По его мнению, такой шаг легитимизирует переговоры в глазах избирателей и является свидетельством государственнической позиции лидера "Батькивщины".

Ее условия для коалиции: курс на национальное возрождение страны, свертывание всех неэффективных реформ и создание мощной правительственной команды.

"Это точно понравится электорату, и это слова, скорее, с позиции морального авторитета, чем просто оппозиционного политика", - считает эксперт.

По его убеждению, такое заявление демонстрирует приоритеты ее команды.

"Для Тимошенко теперь ситуация вин-вин. И если "слуги" согласятся на условия и сформируется коалиция, и если отвергнут, и все будет двигаться к досрочным выборам", - написал политолог.

Ранее РБК-Украина писало, что "Слуги народа" не отрицают возможности коалиции с политической партией Тимошенко. Но огромным препятствием этому может стать различие во взглядах обеих партий.

В то же время Юлия Тимошенко назвала три условия, при которых ее команда согласится на союз с командой президента.

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Новости Украины КоалицияБатькивщинаСлуга народа
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