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Експерт оцінив можливість створення коаліції "Батьківщини" зі "Слуги народу"

Автор: РБК-Україна

Сьогодні для партії "Слуга народу" коаліція можлива лише з "Батьківщиною". Юлія Тимошенко цим користується, публічно висуваючи свої умови для ймовірного об’єднання.

Про це заявив політолог Олег Саакян у Facebook.

На його думку, такий крок легітимізує перемовини в очах виборців і є свідченням державницької позиції лідера "Батьківщини".

Її умови для коаліції: курс на національне відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди.

"Це точно сподобається електорату, і це слова, швидше, з позиції морального авторитета, ніж просто опозиційного політика", - вважає експерт.

На його переконання, така заява демонструє пріоритети її команди.

"Для Тимошенко тепер ситуація він-він. І якщо "слуги" пристануть на умови й сформується коаліція, і якщо відкинуть, й все рухатиметься до дочасних виборів", - написав політолог.

Раніше РБК-Україна писало, що "Слуги народу" не заперечують можливості коаліції з політичною партією Тимошенко. Але величезною перешкодою цьому може стати відмінність у поглядах обох партій.

Водночас Юлія Тимошенко назвала три умови, за яких її команда погодиться на союз із командою президента.

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Новини України КоаліціяБатьківщинаСлуга народа
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