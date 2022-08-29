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Эксперт оценил успехи ВСУ вблизи Херсона и назвал главную проблему оккупантов

Фото: ВСУ предприняли удачную попытку контрнаступления вблизи Херсона (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные начали первые попытки прорыва вблизи Херсона. Российская армия на этом направлении, вероятно, имеет проблемы из-за нарушенной логистики.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Мы уже делали такие попытки, мы продвигались вперед (возле Херсона - ред), и были такие сообщения, что мы там прорвали первую линию обороны, даже вторую линию обороны. Я думаю, что это пробный шанс ВСУ относительно обороны российских войск", - отметил эксперт.

По словам Жданова, украинские военные могли значительно повредить логистическую сеть российских оккупантов на юге. Поэтому вражеские подразделения испытывают нехватку топлива и боеприпасов.

"Это может быть работа по нарушению логистики. Возможно, была доведена ситуация до такого уровня, что боеспособность этих частей значительно уменьшилась за счет недопоставки им там топлива, боеприпасов, продовольствия", - сказал Жданов.

В то же время он подчеркнул, что российская армия построила возле Херсона несколько линий обороны, а освобождение города не будет быстрой военной операцией.

"Говорить, что завтра мы уже пойдем освобождать Херсон - нет. Кстати, там еще две линии обороны. Они построили три линии обороны перед Херсоном. Это первая попытка (наступления - ред.) и она удачная", - сказал эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские военные прорвали оборону оккупантов в Херсонской области.

Позже спикер Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк подтвердила, что "новости с фронта есть", однако операция должна проходить в информационной тишине.

В то же время полковник ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация на Херсонском направлении остается очень динамичной.

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