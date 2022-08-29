Експерт оцінив успіхи ЗСУ поблизу Херсона та назвав головну проблему окупантів

"Ми вже робили такі спроби, ми просувалися вперед (біля Херсона - ред.), і були такі повідомлення, що ми там прорвали першу лінію оборони, навіть другу лінію оборони. Я думаю, що це пробний шанс ЗСУ стосовно оборони російських військ", - зазначив експерт.

За словами Жданова, українські військові могли значно пошкодити логістичну мережу російських окупантів на півдні. Тому ворожі підрозділи відчувають брак палива та боєприпасів.

"Це може бути робота стосовно порушення логістики. Можливо, була доведена ситуація до такого рівня, що боєздатність цих частин значно зменшилась за рахунок недопостачання їм там палива, боєприпасів, продовольства", - сказав Жданов.

Водночас він підкреслив, що російська армія побудувала біля Херсона декілька ліній оборону, а звільнення міста не буде швидкою військовою операцією.

"Казати, що завтра ми вже підемо звільняти Херсон - ні. До речі, там ще дві лінії оборони. Вони побудували три лінії оборони перед Херсоном. Це перша спроба (наступу - ред.) і вона вдала", - сказав експерт.