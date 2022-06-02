Эксперт оценил угрозу наступления российских войск на Николаев

Положение оккупантов в Херсонской области сейчас не особо прочное. Угроза наземного штурма Николаева в ближайшее время не просматривается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине ".

"Говорить о том, что в ближайшей перспективе - в течение 2-3 месяцев - противник сможет совершить серьезный прорыв в сторону Николаева, не приходится. На этом направлении сложилась ситуация некоего баланса сил, которая не дает врагу возможность сконцентрировать силы и нанести удар в сторону Николаева", - объяснил эксперт.

Как отметил военный аналитик, полковник Сергей Грабский, общей численности российских войск, которые оперируют на правом берегу Днепра, физически недостаточно для такой операции.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас просматривается несколько направлений в Донецкой области, где оккупанты пытаются вести наступление. Однако шансы врага взять всю Донецкую область пока выглядят сомнительно.

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