Эксперт оценил ситуацию на Херсонском направлении

По его словам, в Херсонской области продолжаются боевые действия контрнаступательного характера. Украинские бойцы используют против вражеских пехотных подразделений тяжелое вооружение, в частности ракетные системы HIMARS.

Селезнев отметил, что российские оккупанты стягивают на юг живую силу и технику, чтобы удержать занимаемые позиции.

"Россияне натянули немалое количество личного состава. По некоторым оценкам, считается, что там до 50 батальонно-тактических групп. Буквально три дня назад через Крымский мост двинулась очередная колонна техники в составе воинских эшелонов", - отметил эксперт.

Он добавил, что ВСУ за последние дни вывели из строя три моста в Херсонской области, но пока оккупанты могут использовать их для переправы некоторой техники. Кроме этого, россияне используют понтонные переправы.

"Эти мосты использовать по назначению невозможно. То есть они требуют срочно ремонтно-восстановительных работ. С этой миссией российские подразделения время от времени справляются... Вести речь о том, что они выведены полностью, нельзя. Эта информация не соответствует действительности", - добавил полковник.

Селезнев подчеркнул, что при таких условиях оккупанты не могут обеспечить потребности всех подразделений на захваченной территории юга Украины.

"При таких условиях, при такой логистике невозможно обеспечить все потребности российских оккупантов, которые действуют в направлении Николаева, Кривого Рога и Никополя. То есть ресурсов не хватает. Этой ситуацией удачно пользуются наши подразделения", - заявил эксперт.