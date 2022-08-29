Експерт оцінив ситуацію на Херсонському напрямку

За його словами, у Херсонській області відбуваються бойові дії контрнаступального характеру. Українські бійці використовують проти ворожих піхотних підрозділів важке озброєння, зокрема ракетні системи HIMARS.

Селезньов зазначив, що російські окупанти стягують на південь живу силу і техніку, аби утримати займані позиції.

"Росіяни натягнули чималу кількість особового складу. За деякими оцінками, вважається, що там до 50 батальйонно-тактичних груп. Буквально три дні назад через Кримський міст рушила чергова колона техніки у складі військових ешелонів", - зазначив експерт.

Він додав, що ЗСУ за останні дні вивели з ладу три мости у Херсонській області, але поки окупанти можуть використовувати їх для переправи деякої техніки. Крім цього, росіяни використовують понтонні переправи.

"Ці мости використовувати за призначенням неможливо. Тобто вони потребують терміново ремонтно-відновлювальних робіт. З цією місією російські підрозділи час від часу справляються... Вести мову про те, що вони виведені вщент, не можна. Ця інформація не відповідає дійсності", - додав полковник.

Селезньов підкреслив, що за таких умов окупанти не можуть забезпечити потреби всіх підрозділів на захопленій території півдня України.

"За таких умов, за такої логістики неможливо забезпечити всі потреби російських окупантів, що діють у напрямку Миколаєва, Кривого Рогу та Нікополя. Тобто ресурсів не вистачає. Цією ситуацією вдало користуються наші підрозділи", - заявив експерт.