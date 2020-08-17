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Эксперт оценил шансы Пальчевского во втором туре выборов мэра Киева

Киев, Понедельник 17 августа 2020 13:46
Эксперт оценил шансы Пальчевского во втором туре выборов мэра Киева
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, отмечает эксперт, рейтинг Кличко растет за счет "Европейской солидарности"

Действующему мэру Киева Виталию Кличко стоит опасаться лидера "Перемоги Пальчевского" во втором туре выборов. Антирейтинг Кличко моет сыграть на руку Пальчевскому.

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Во втором туре встретится действующий мэр Виталий Кличко и предприниматель Андрей Пальчевский. И те, кто глядя на разрыв сейчас говорит - результат предсказуем, не спешите. Технологи как раз хитро улыбаются. Потому что за действующего мэра сейчас готовы отдать голос практически все его сторонники. Резервов нет. А во втором туре вокруг альтернативного кандидата могут объединиться все противники. И антирейтинг станет более весомым фактором, чем рейтинг. Тут резервы громадные", - считает он.

Кроме того, отмечает эксперт, рейтинг Кличко растет за счет "Европейской солидарности", а по партиям "Батькивщина" вообще может не пройти.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова в городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Перемога Пальчевского", "Сила и Честь", ВО "Батькивщина".

Кроме того, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

За лидера политической силы "Перемога Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

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Новости Украины Виталий КличкоВыборы мэра КиеваАндрей Пальчевский
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