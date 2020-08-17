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Експерт оцінив шанси Пальчевського у другому турі виборів мера Києва

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 13:46
Експерт оцінив шанси Пальчевського у другому турі виборів мера Києва
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Крім того, зазначає експерт, рейтинг Кличка зростає за рахунок "Європейської солідарності"

Чинному мерові Києва Віталію Кличку варто побоюватися лідера "Перемоги Пальчевського" у другому турі виборів. Антирейтинг Кличко миє зіграти на руку Пальчевському.

Про це написав політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

"У другому турі зустрінеться чинний мер Віталій Кличко і підприємець Андрій Пальчевський. І ті, хто дивлячись на розрив зараз каже - результат передбачуваний, не поспішайте. Технологи як раз хитро посміхаються. Тому що за чинного мера зараз готові віддати голос практично всі його прихильники. Резервів немає. А в другому турі навколо альтернативного кандидата можуть об'єднатися всі противники. І антирейтинг стане вагомішим чинником, ніж рейтинг. Тут величезні резерви", - вважає він.

Крім того, зазначає експерт, рейтинг Кличка зростає за рахунок "Європейської солідарності", а по партіях "Батьківщина" взагалі може не пройти.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова міської ради проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і Честь", ВО "Батьківщина".

Крім того, у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

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Новини України Віталий КличкоВибори мера КиєваАндрій Пальчевський
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