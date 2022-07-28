Експерт оцінив ризики загрози для України з Білорусі взимку
Російські війська навряд чи спробують новий наземний наступ в Україну через територію Білорусі ближче до зими.
Таку думку в бліц-інтерв'ю РБК-Україна висловив колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.
"Я вважаю це дуже малоймовірним. Я не думаю, що вони мають логістику або живу силу, щоб це зробити", - сказав він.
Ходжес зазначив, що не впевнений і в тому, що Лукашенко навіть підтримує таку ідею.
"І я не вірю, що білоруське населення та інфраструктура сильно цьому сприятимуть. Незалежно від цього, західна та українська розвідка виявить таке нарощування сил задовго до того, як його можна буде використовувати для нового наступу", - додав колишній командувач.
Детальніше про те, чи зможуть Збройні Cили України деокупувати південь країни, чи чекати на продовження бойових дій взимку та можливого наземного наступу з Білорусі - у матеріалі РБК-Україна.
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