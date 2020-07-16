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Эксперт оценил перспективы партии Пальчевского сформировать фракцию в Киевсовете

Киев, Четверг 16 июля 2020 13:41
Эксперт оценил перспективы партии Пальчевского сформировать фракцию в Киевсовете
Фото: КГГА (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, Олещук объяснил, почему поддержка бывшего мэра Александра Омельченко находится на грани статистической погрешности

Рейтинг новой политсилы "Перемога Пальчевского" - является весомой заявкой на формирование собственной фракции в Киевском городском совете.

Об этом заявил политолог Петр Олещук.

"У нас появился новый претендент на выход во второй тур выборов вместе с Виталием Кличко - Андрей Пальчевский. Сейчас он имеет 11%. И это при том, что собственные амбиции он объявил недавно. Также важно, что сразу в "проходную часть" рейтингов попала и партия "Перемога Пальчевского", за которую готовы проголосовать 6% респондентов. А это уже четкая и недвусмысленная заявка на формирование собственной фракции в Киевсовете", - считает эксперт.

Кроме того, Олещук объяснил, почему поддержка бывшего мэра Александра Омельченко находится на грани статистической погрешности.

"Омельченко уже успели достаточно забыть, чтобы его "Единство" перестала быть "проходным" брендом. В общем, здесь нет ничего удивительного, ведь сам Омельченко сейчас вне информационного поля", - резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

За лидера политической силы "Перемога Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

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