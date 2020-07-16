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Експерт оцінив перспективи партії Пальчевського сформувати фракцію у Київраді

Київ, Четвер 16 липня 2020 13:41
Експерт оцінив перспективи партії Пальчевського сформувати фракцію у Київраді
Фото: КМДА (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Крім того, Олещук пояснив, чому підтримка колишнього мера Олександра Омельченка знаходиться на межі статистичної похибки

Рейтинг нової політсили "Перемога Пальчевського" - є вагомою заявкою на формування власної фракції в Київській міській раді.

Про це заявив політолог Петро Олещук.

"У нас з’явився новий претендент на вихід у другий тур виборів разом з Віталієм Кличком - Андрій Пальчевський. Зараз він має 11%. І це при тому, що про власні амбіції він оголосив нещодавно. Також важливо, що сходу у "прохідну частину" рейтингів потрапила і партія "Перемога Пальчевського", за яку готові проголосувати 6% респондентів. А це вже чітка та недвозначна заявка на формування власної фракції у Київраді", - вважає експерт.

Крім того, Олещук пояснив, чому підтримка колишнього мера Олександра Омельченка знаходиться на межі статистичної похибки.

"Омельченка вже встигли досить забути, аби його "Єдність" перестала бути "прохідним" брендом. Загалом, тут немає нічого дивного, адже сам Омельченко зараз поза інформаційним полем", - резюмував він.

Нагадаємо, згодна з останніми даними Центру Разумкова, до другого туру виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, з-поміж тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

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