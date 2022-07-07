Эксперт оценил готовность белорусской армии к войне против Украины

Он считает, что белорусские войска не смогут воевать против украинских из-за нехватки боевого опыта. Однако эксперт не исключает возможности того, что Беларусь несет угрозу для Украины.

"Нападение (Беларуси, - ред.) может произойти фактически в любой момент. Стоит рассматривать именно с такой позиции. Что касается подготовки, то наиболее подготовленными армиями на всем европейском континенте являются украинская армия и российская оккупационная армия. Что белорусская, что армии стран Центрально-восточной Европы - все это армии без опыта ведения войны", - отметил Бадрак.

Эксперт оценил шансы белорусской армии как очень низкие. Причиной этого также является отсутствие мотивации, как и в российских войск. По его словам, именно поэтому глава Кремля Владимир Путин до сих пор не втянул Беларусь в войну.

"Если будет быстро разбита белорусская армия или даже российско-белорусская группировка - это будет огромный антипутинский аргумент для дальнейшего развития событий. Путин, с одной стороны, хочет перевести уровень войны с российско-украинского к международному формату, когда подключится Беларусь. Но он боится того, что белорусские группировки будут быстро разбиты", - пояснил Бадрак.