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Эксперт объяснил, чем Зеленскому может быть полезна коалиция с Тимошенко

Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на позиции премьер-министра способна существенно усилить команду президента. Выгодна президенту будет и коалиции с партией Тимошенко.

Об этом заявил политолог Виталий Кулик в интервью Юрию Романенко.

"Если бы он позвал Тимошенко в правительство, это было бы, во-первых, новый виток. Она была бы инструментом добывания его олигархических противников, расхищением электорального пространства. Она бы похоронила политический проект "Батькивщина", но сделала бы доброе дело для Банковой, и возможно для страны. Потому что ей терять не чего и перспективы у нее вот таких мега-политических, очень туманные. Ну сейчас она как раз благоспособна и с ней можно договориться о создании правительства с большой буквы. То есть сильного правительства с сильным премьером, который сможет расчистить дорогу для Банковой, для возможного второго строка. Не знаю, какие там политические амбиции", - объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Юлию Тимошенко считают наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра.

В частности, политолог Константин Бондаренко отмечал, что Тимошенко на посту премьер-министра в свое время справилась с кризисами, подобными сегодняшним.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКоалицияТимошенко
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