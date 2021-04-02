Эксперт объяснил, чем Зеленскому может быть полезна коалиция с Тимошенко

"Если бы он позвал Тимошенко в правительство, это было бы, во-первых, новый виток. Она была бы инструментом добывания его олигархических противников, расхищением электорального пространства. Она бы похоронила политический проект "Батькивщина", но сделала бы доброе дело для Банковой, и возможно для страны. Потому что ей терять не чего и перспективы у нее вот таких мега-политических, очень туманные. Ну сейчас она как раз благоспособна и с ней можно договориться о создании правительства с большой буквы. То есть сильного правительства с сильным премьером, который сможет расчистить дорогу для Банковой, для возможного второго строка. Не знаю, какие там политические амбиции", - объяснил он.