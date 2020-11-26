Эксперт объяснил, кто виноват в техпоражении сборной Украины в матче против Швейцарии

Фото: Украина - Швейцария (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)

Ответственность за присуждение технического поражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3) в Лиге наций должен понести президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и член исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Об этом написал спортивный журналист Константин Андриюк в Facebook.

"Когда игроков вызывают в сборную официальным письмом, его подписывает топ-чиновник национальной федерации. Таким образом, когда в клубе вспышка коронавируса, именно федерация несет ответственность, привезут ли игроки этого клуба COVID-19 в национальную сборную и заразят ли им других", - пишет журналист.

По его мнению, всех этих сложностей можно было избежать простым решением: УАФ должна была принять решение не вызывать игроков из клубов, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

"Сначала вирус у нас обнаружили накануне матча в Германии. А потом... сборная Украины приехала в Швейцарию с букетом инфицированных игроков и тем самым сама дала швейцарской власти и ее медикам пас. Заметьте, на карантин посадили именно сборную Украины, а не Швейцарии. Переносить матч и переигрывать УЕФА не мог и не собирался. Нет дат, нет окон, а есть сплошные коронавирусные риски", - добавляет Андриюк.

Журналист убежден: украинская федерация создала все условия для того, чтобы швейцарцы воспользовались таким шансом и присудили сборной Украины техпоражение.

"Кто пострадал? Конечно, футболисты, которые были готовы играть и которые пострадали в турнирном плане. Конечно, болельщики, которых лишили футбола! Но что интересно. На сам УЕФА мало кто кивает. Наши болельщики обвиняют исключительно швейцарцев. Хотя спросить надо как раз у украинской национальной федерации! И ее президента - Андрея Павелко", - отмечает журналист.

Кроме того, журналист утверждает, что Павелко встретил это решение УЕФА на отдыхе.

"Андрей Павелко сейчас на египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе. Куда он вылетел еще за четыре дня до вчерашнего решения. С теплого пляжа, очевидно, такие новости воспринимаются значительно проще. А вы ожидали, что за вашу сборную будет бороться в УЕФА член ее исполкома и лоббировать там интересы своей команды? Наивные", - резюмирует он.

Напомним, 25 ноября апелляционный орган УЕФА вынес решение относительно отмененного матча шестого тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. Команде Андрея Шевченко засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Как известно, матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна отправить украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.