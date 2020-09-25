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Эксперт объяснил, почему законопроект о столице нарушает права киевлян

Киев, Пятница 25 сентября 2020 17:38
Эксперт объяснил, почему законопроект о столице нарушает права киевлян
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Проект закона о столице, представленный фракцией "Слуга народа", нарушает права киевлян, и является попыткой взять контроль над властью в городе.

Об этом заявил эксперт Дмитрий Спивак в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, все социологические опросы подтверждают, что действующий мэр Виталий Кличко - однозначный фаворит на выборах, в связи с чем в "Слуге народа" могут предпринять попытку принять законопроект до местных выборов, чтобы лишить столичного градоначальника реальных полномочий.

Эксперт также обращает внимание, что закон предусматривает один важный пункт - представитель президента имеет право накладывать вето на решения городского головы.

"Когда-то такое было: во времена Януковича забирали полномочия у Черновецкого. Но столицей должен управлять не представитель президента. Столицей должен управлять всенародно избранный мэр - кто бы им ни был", - добавляет эксперт.

Как ранее писало РБК-Украина, Ассоциация городов Украины обратилась к главе парламента, главам депутатских фракций и групп Верховной рады Украины с просьбой не поддерживать проект закона Украины "О городе Киеве - столице Украины" как не соответствующий Конституции Украины.

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