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Експерт пояснив, чому законопроект про столицю порушує права киян

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 17:38
Експерт пояснив, чому законопроект про столицю порушує права киян
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проект закону про столицю, поданий фракцією "Слуга народу", порушує права киян, і є спробою взяти контроль над владою в місті.

Про це заявив експерт Дмитро Співак в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, усі соціологічні опитування підтверджують, що чинний мер Віталій Кличко - однозначний фаворит на виборах, у зв'язку з чим в "Слузі народу" можуть зробити спробу прийняти законопроект до місцевих виборів, щоб позбавити столичного градоначальника реальних повноважень.

Експерт також звертає увагу, що закон передбачає один важливий пункт - представник президента має право накладати вето на рішення міського голови.

"Коли таке було: в часи Януковича забирали повноваження Черновецького. Але столицею повинен керувати не представник президента. Столицею повинен керувати всенародно обраний мер - хто б ним не був", - додає експерт.

Як раніше писало РБК-Украина, Асоціація міст України звернулася до голови парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної ради України з проханням не підтримувати проект закону України "Про місто Київ - столиці України", що не відповідає Конституції України.

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