Ассоциация городов Украины заявляет об антиконституционности законопроекта о столице

"В повестке дня Верховной рады Украины на 29 сентября - 2 октября 2020 года запланировано рассмотрение проекта закона Украины "О городе Киев - столице Украины" №2143-3 от 24.09.2019 во втором чтении. Ассоциация городов Украины подчеркивает необходимость отклонения этого законопроекта", - говорится на сайте.

В частности, ассоциация обращает внимание на то, что:

законопроект, который существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления, выносится на рассмотрение меньше чем на месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы. Это противоречит общеевропейской практике. Особенно критическим является введение в статье 24 дополнительных ограничений для депутатов Киевского городского совета уже после выдвижения кандидатов политическими силами;

законопроект не соответствует ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституции Украины, поскольку вводит для органов местного самоуправления города Киева правила, которые существенно отличаются от общих правил, действующих для других органов местного самоуправления. Конституция предусматривает для города Киева четкий перечень случаев, когда его правовой статус может отличаться от других городов. Это вопрос административно-территориального устройства, особенности столицы, а также особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, которые вытекают из предыдущих двух обстоятельств. Зато законопроект значительно выходит за эти пределы. Это создает опасный прецедент введения существенных различий для отдельной административно-территориальной единицы в противовес унитарному статусу Украины, а также создает многочисленные коллизии в законодательстве.

Законопроект не учел отечественную и зарубежную критику. По сути было отклонено предложение посредничества Совета Европы в проведении консультаций между всеми заинтересованными сторонами.

В связи с этим, Ассоциация городов Украины обратилась к председателю парламента, председателям депутатских фракций и групп Верховной рады Украины с просьбой не поддерживать проект данный законопроект.

Ранее РБК-Украина писало, что во фракции "Слуга народа" планируют успеть до местных выборов рассмотреть закон о столице.