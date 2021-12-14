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Эксперт объяснил, почему закон о столице не будет рассмотрен в этом году

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 14:27
Эксперт объяснил, почему закон о столице не будет рассмотрен в этом году Фото: КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект о столице от власти не будет рассматриваться в этом году, потому что депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко не удалось собрать голоса за него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Алексея Черненко в Facebook.

"Сегодня после согласительного совета спикер Стефанчук сообщил, что на этой неделе ни "закон о столице", ни "закон о местных администрациях" рассматривать не будут. Мол, еще готовятся профильным комитетом. Вот только при этом забыл сказать, что на прошлой пленарной неделе законопроект о столице уже стоял в повестке дня и был полностью готов. Вдруг появилась необходимость срочно его доработать в комитете. На самом деле причина проста - голосов за него в таком виде нет, как бы Николай Тищенко не пытался их найти. И критические выводы Рады Европы и Венецианской комиссии точно голосов в его поддержку не прибавят", - написал Черненко.

Он отметил, что законопроект могут вынести на голосование в январе. Кроме того, по его словам, законопроект о местных администрациях, непосредственно связанный с законопроектом о столице, содержит недемократические нормы, за которые вряд ли проголосуют.

"А с законопроектом о местных госадминистрациях все еще хуже. В окончательной версии законопроекта, который хотят вынести на голосование, получаем отнюдь не европейских префектов, а классических генерал-губернаторов, верных (ибо зависимых) вассалов власти", - подытожил Черненко.

Напомним, ранее нардеп Тищенко заявил, что о его назначении на должность главы КГГА станет известно после принятия закона о столице. Ряд экспертов заявили, что Тищенко назначат только при условии, что он соберет голоса за законопроект о столице.

Ранее лидер "УДАРа" Виталий Кличко сообщил, что Венецианская комиссия прислала 20 страниц замечаний к закону о столице.

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