Експерт пояснив, чому закон про столицю не розглянуть цього року

Законопроект про столицю від влади не розглядатимуть цього року, бо депутату від "Слуги народу" Миколаю Тищенку не вдалося назбирати голоси за нього.

"Сьогодні після погоджувальної ради спікер Стефанчук повідомив, що на цьому тижні ні "закон про столицю", ні "закон про місцеві адміністрації" розглядати не будуть. Мовляв, ще готуються профільним комітетом. От лише при цьому забув сказати, що на минулому пленарному тижні законопроєкт про столицю вже стояв у порядку денному і був цілком готовий. Аж раптом з’явилася необхідність терміново його доопрацювати в комітеті. Насправді причина проста - голосів за нього у такому вигляді немає, як би Микола Тищенко не намагався їх знайти. І критичні висновки Ради Європи та Венеційської комісії точно голосів на його підтримку не додадуть" , - написав Черненко.

Він зазначив, що законопроект можуть винести на голосування у січні. Крім того, за його словами, законопроект про місцеві адміністрації, який безпосередньо пов'язаний із законопроєктом про столицю, містить недемократичні норм, за які навряд проголосують.

"А із законопроектом про місцеві держадміністрації все ще гірше. В остаточній версії законопроекту, що хочуть винести на голосування, отримуємо зовсім не європейських префектів, а класичних генерал-губернаторів, вірних (бо залежних) васалів влади", - підсумував Черненко.