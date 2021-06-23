Эксперт объяснил, почему Украина находится на острие глобальной войны нового типа

"Считаю, что предмет моего исследования - гибридная война, которая восьмой год продолжается на территории нашего государства, является образцом нового типа современных конфликтов разной степени и масштаба, который соответствует уровню развития глобализирующегося мира, действиям основных глобальных игроков в борьбе за мировое (региональное) влияние, статус, ресурсы и доминирование с большим уровнем страха относительно применения или попытки применения оружия массового уничтожения", - заявил Литвин.

Он также напомнил, что основными элементами прогресса в военном деле являются современные технологии и концепции ведения войн, направленные на наращивание военной мощи, а также качество и масштаб действий, которые ранее не были известны военной истории и науке.

Литвин подчеркнул, что гибридная война как продукт эволюции военного дела является новым типом войны, ведущейся в условиях ненормальности международных отношений, нарушение норм и правил. В ней применяется широкий спектр методов подавления и поражения противника военными и невоенными способами, без соблюдения классических подходов к ведению войны.

По его мнению, на практике любая угроза может быть гибридной, если она не ограничивается одной формой и единственным измерением ведения боевых действий.

"Если же любая угроза или применение силы определяется как "гибридная", этот термин теряет свое значение и создает путаницу, вместо прояснения "реалий" современной войны", - отмечает Литвин.

Эксперт убежден, чтобы избежать терминологической ловушки, гибридную войну как явление нужно трактовать так: гибридная война - это новый тип переходной войны в условиях глобализации, ненормальности международных отношений с нарушением общеустановленных норм и правил, что включает применение максимально широкого спектра сверхсовременных средств подавления и поражения противника военными и невоенными способами без соблюдения классических подходов к ведению войны.