Експерт пояснив, чому Україна знаходиться на вістрі глобальної війни нового типу

"Вважаю, що предмет мого дослідження - гібридна війна, яка восьмий рік триває на території нашої держави, - є зразком нового типу сучасних конфліктів різного ступеня і масштабу, який відповідає рівню розвитку глобалізованого світу, діям основних глобальних гравців у боротьбі за світовий (регіональний) вплив, статус, ресурси та домінування з великим рівнем страху щодо застосування, чи спроби застосування зброї масового знищення", - заявив Литвин.

Він також нагадав, що основними елементами прогресу у військовій справі є сучасні технології та концепції ведення війн, спрямовані на нарощування військової могутності, а також якість і масштаб дій, що раніше не були відомі воєнній історії та науці.

Литвин підкреслив, що гібридна війна як продукт еволюції військової справи є новим типом війни, що ведеться в умовах ненормальності міжнародних відносин, порушення норм і правил. У ній застосовується широкий спектр методів придушення та ураження противника воєнними та невоєнними способами, без дотримання класичних підходів до ведення війни.

На його думку, на практиці будь-яка загроза може бути гібридною, якщо вона не обмежується однією формою та єдиним виміром ведення бойових дій.

"Якщо ж будь-яка загроза або застосування сили визначається як "гібридна", цей термін утрачає своє значення й створює плутанину, замість прояснення "реалій"» сучасної війни", - відзначає Литвин.

Експерт переконаний, щоб уникнути термінологічної пастки, гібридну війну як явище потрібно трактувати так: гібридна війна - це новий тип перехідної війни в умовах глобалізації, ненормальності міжнародних відносин із порушенням загальновстановлених норм і правил, що включає застосування максимально широкого спектру надсучасних засобів придушення та ураження противника воєнними і невоєнними способами без дотримання класичних підходів до ведення війни.